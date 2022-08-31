Российским школьникам запретили использовать мобильники на уроках

Министерство просвещения запретило использовать мобильные телефоны на уроках в школах России. Об этом на общероссийском родительском собрании объявил министр Сергей Кравцов, сообщило РИА «Новости».

«В соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого года на уроках использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сказал он.

Министр уточнил, что в случае чрезвычайной ситуации учителя или классные руководители свяжутся с родителями.

Идею запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами обсудили на заседании московского педсовета, сообщил RT. Ее озвучил помощник президента России Владимир Мединский. Он предложил начать эксперимент с Москвы.

В этом году в школы на территории России пойдут более 17 миллионов человек. В регионах с благоприятной эпидситуацией 1 сентября устроят праздничные линейки. Министр просвещения Сергей Кравцов ранее объявил, что все школы готовы к работе в очном формате, повода для возвращения дистанционного формата нет.