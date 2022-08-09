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    09 августа 2022, 14:55

    Новый учебный год в России начнется в очном формате

    Глава Минпросвещения заявил о готовности всех школ в России к работе в очном формате в новом учебном году

    Юлия Баранова

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о готовности всех школ в России начать новый учебный год в очном формате. Но из-за возможного роста заболеваемости ковидом в образовательных учреждениях будут приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Об этом сообщили на сайтах Минпросвещения и Минобрнауки.

    Новый учебный год в России начнется в очном формате

    «У нас нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Школы всегда будут работать в традиционном формате. Учителя никто не заменит», — отметил Кравцов.

    По его словам, российские школы в День знаний примут 17 миллионов учеников. Праздничные линейки пройдут там, где позволит эпидситуация.

    В ведомстве уточнили, что школьникам для посещения уроков не потребуется проходить обязательную вакцинацию от коронавируса.

    Россия адаптирует образовательную программу под школьников из освобожденных территорий Украины.