Новый учебный год в России начнется в очном формате

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о готовности всех школ в России начать новый учебный год в очном формате. Но из-за возможного роста заболеваемости ковидом в образовательных учреждениях будут приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Об этом сообщили на сайтах Минпросвещения и Минобрнауки.

«У нас нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Школы всегда будут работать в традиционном формате. Учителя никто не заменит», — отметил Кравцов.

По его словам, российские школы в День знаний примут 17 миллионов учеников. Праздничные линейки пройдут там, где позволит эпидситуация.

В ведомстве уточнили, что школьникам для посещения уроков не потребуется проходить обязательную вакцинацию от коронавируса.

Россия адаптирует образовательную программу под школьников из освобожденных территорий Украины.