Образование 12 января 2023, 05:39 Российских школьников предложили воспитывать трудом Депутаты в России предложили внести трудовое воспитание в школьную программу РИА «Новости»

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Понятие о трудовом воспитании предложили внести в закон «Об образовании». У школьников помимо учебы появится обязанность заниматься общественно полезным трудом, сообщили «Известия» со ссылкой на предложение депутатов Госдумы.

В текущей версии документа говорится об обязанности школьника осваивать образовательную программу. Если большинство депутатов не будет против новшеств, то в законе пропишут выполнение рабочей программы воспитания.

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Под трудом понимается дежурство по классу и пришкольной территории. Однако на программу могут повлиять рекомендации Минпросвещения. Сейчас школьников не могут привлечь к труду, это запрещено. При этом многие родители хотели, чтобы их ребенок с детства не ленился и любил трудиться.

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Ранее президент России Владимир Путин проконтролировал ход реализации программ Минпросвещения, в том числе ремонт школ в разных регионах страны.