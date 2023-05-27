27 мая 2023, 15:01
Российские школьники выиграли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде
Сборная России завоевала восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике
Сборная России по физике выиграла восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде в Монголии. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальной сети «ВКонтакте».
Награды высшей пробы получили Вячеслав Бобков, Егор Потапов, Роман Бурцев, Даниил Гаврилов, Александр Ершов, Алексей Душанин, Всеволод Доля и Александр Ившин.
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Все победители, кроме москвичей Бобкова и Потапова, представляют физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном. Кроме того, Потапов выиграл специальный приз за лучший результат экспериментального тура.
Соревнования состояли из двух туров — теоретического и экспериментального.
Ранее школьники из России выиграли 10 медалей на Международной олимпиаде по физике Romanian Master of Physics. Семеро учеников получили серебро, а трое — бронзовую награду.
В соревновании приняли участие 63 ученика из Китая, Болгарии, Сербии, Молдавии и Румынии.
Россия
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