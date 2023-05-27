Образование 27 мая 2023, 15:01 Российские школьники выиграли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде Сборная России завоевала восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сборная России по физике выиграла восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде в Монголии. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальной сети «ВКонтакте».

Награды высшей пробы получили Вячеслав Бобков, Егор Потапов, Роман Бурцев, Даниил Гаврилов, Александр Ершов, Алексей Душанин, Всеволод Доля и Александр Ившин.

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Все победители, кроме москвичей Бобкова и Потапова, представляют физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном. Кроме того, Потапов выиграл специальный приз за лучший результат экспериментального тура.

Соревнования состояли из двух туров — теоретического и экспериментального.

Ранее школьники из России выиграли 10 медалей на Международной олимпиаде по физике Romanian Master of Physics. Семеро учеников получили серебро, а трое — бронзовую награду.

В соревновании приняли участие 63 ученика из Китая, Болгарии, Сербии, Молдавии и Румынии.