Образование 26 марта 2023, 00:16 Российские школьники выиграли 10 медалей на IX Международной олимпиаде по физике Минпросвещения: российские школьники выиграли 10 медалей на олимпиаде по физике пресс-служба Минпросвещения России / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российские школьники завоевали 10 медалей на IX Международной олимпиаде по физике Romanian Master of Physics, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Там уточнили, что семь учеников получили серебро, еще трое — бронзу.

«Все 10 российских школьников, принимавшие участие в международной олимпиаде, завоевали медали. В соревновании также приняли участие 63 школьника из Румынии, Молдавии, Сербии, Болгарии, Китая», — сказано в сообщении.

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Российские участники проходили дистанционное тестирование в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Министерство просвещения Российской Федерации добавило, что с 22 по 30 мая 2023 года победители примут участие в Азиатской олимпиаде по физике в Монголии.

Турнир Romanian Master of Physics проводят в Бухаресте ежегодно. Олимпиада по физике позволяет ребятам возможность показать свои знания, полученные в средней школе, обменяться опытом и пообщаться с представителями разных культур.

Ранее ивантеевские школьники самостоятельно собрали 3D-принтер. Теперь ребята планируют соорудить ракету, которую продемонстрируют на соревнованиях CanSat.