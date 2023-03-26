26 марта 2023, 00:16
Российские школьники выиграли 10 медалей на IX Международной олимпиаде по физике
Минпросвещения: российские школьники выиграли 10 медалей на олимпиаде по физике
Российские школьники завоевали 10 медалей на IX Международной олимпиаде по физике Romanian Master of Physics, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Там уточнили, что семь учеников получили серебро, еще трое — бронзу.
«Все 10 российских школьников, принимавшие участие в международной олимпиаде, завоевали медали. В соревновании также приняли участие 63 школьника из Румынии, Молдавии, Сербии, Болгарии, Китая», — сказано в сообщении.
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Российские участники проходили дистанционное тестирование в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Министерство просвещения Российской Федерации добавило, что с 22 по 30 мая 2023 года победители примут участие в Азиатской олимпиаде по физике в Монголии.
Турнир Romanian Master of Physics проводят в Бухаресте ежегодно. Олимпиада по физике позволяет ребятам возможность показать свои знания, полученные в средней школе, обменяться опытом и пообщаться с представителями разных культур.
Ранее ивантеевские школьники самостоятельно собрали 3D-принтер. Теперь ребята планируют соорудить ракету, которую продемонстрируют на соревнованиях CanSat.
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