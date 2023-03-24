Подмосковье 24 марта 2023, 17:53 Ученики школы № 6 в Ивантеевке собрали 3D-принтер

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Школьники из Ивантеевки собрали 3D-принтер под руководством учителя алгебры и геометрии Андрея Орлова и приступили к моделированию. С помощью оборудования ребята планируют сделать ракету, которую представят на соревнованиях CanSat.

«На самом деле это не сложно. Для изготовления принтера нам понадобится: желание, набор компонентов, доступ к инструменту и куча терпения. Если точнее, принтер, который находится в аудитории — это самосборный Freebot Z-helix, — отметил Андрей Орлов.

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Он также подчеркнул, что все детали можно приобрести на китайских площадках, а корпус изготавливается на усмотрение мастеров. Список материалов и чертежи находятся в свободном доступе.

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«Пока что планируется разработать и собрать ракету на водо-воздушной тяге, добиться достаточной тяги, добавить полезную нагрузку и делать пуски ракет. Для начала замеры влажности воздуха, возможно, давления», — отметил педагог.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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