Российские школьники начали сдавать первый Государственный выпускной экзамен

Первый Государственный выпускной экзамен стартовал сегодня в российских школах. Его будут сдавать выпускники 11-х классов, которые в этом году не планируют поступление в высшие учебные заведения.

Как уточнили в пресс-службе Рособрнадзора, 25 мая ученики будут сдавать ГВЭ по русскому языку, 28 мая пройдет экзамен по математике. Тестирование будут проходить почти 72 тысяч выпускников по всей стране.

Резервный срок сдачи ГВЭ по русскому назначен на 8 июня, по математике — на 16 июня. Возможностью сдать экзамены в эти даты смогут воспользоваться те выпускники, которые не смогли пройти тестирование в основной день сдачи по болезни или по другой уважительной причине.

Ученики с ограничениями по здоровью смогут получить аттестат после сдачи одного экзамена. Они могут выбрать ГВЭ по русскому или математике. Или заменить его на ЕГЭ по русскому языку.

В этом году экзамены по предметам по выбору проведены не будут. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом. Для борьбы с распространением инфекции нужно было снизить количество сдающих экзамен в один день.

Те школьники, которые планируют в этом году поступать в вузы, будут сдавать Единый государственный экзамен. Первые ЕГЭ по географии, литературе и химии начнутся 31 мая.