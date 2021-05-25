Школьники перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не обязаны проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинироваться. Сообщение об этом было размещено в аккаунте Рособрнадзора во «ВКонтакте».

«Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем регионе; проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки», — говорится в материалах. Также уточняется, что в ходе экзамена участники могут снять или сменить маску и перчатки.

А вот для организаторов и наблюдателей обязательны маски и перчатки, они должны выдаваться бесплатно.

Пускать участника в пункт проведения ЕГЭ будут при наличии его в списках распределения, при наличии паспорта и после бесконтактной термометрии на входе. Если у человека есть хронические заболевания, которые вызывают повышенную температуру и симптомы, схожие с ОРВИ, но нужно предоставить справку об этом.

Решение о допуске ученика к экзамен будет принимать медицинский работник в пункте сдачи ЕГЭ, указали в ведомстве.

Паспорт и гелиевая ручка с черными чернилами — это первое, что выпускникам потребуется взять в собой на ЕГЭ. Об этом напомнили в Министерстве образования Подмосковья. Первый единый государственный экзамен ребята напишут уже 31 мая.