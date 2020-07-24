В комитет поступает множество писем, в которых люди интересуются о начале учебного года 1 сентября 2020 года. Им важно знать — отправятся дети в школу или же обучение будет идти снова в онлайне.

«Никаких установок на переход только на формат дистанционного обучения в стране не было, нет и не будет», — заверила Гумерова.

Гумерова напомнила слова президента России Владимира Путина. Ранее он назвал «откровенной провокацией» все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, закроются традиционные школы и университеты. В связи с этим глава Комитета призвала коллег провести разъяснения в регионах. Это необходимо, чтобы пресечь все попытки искусственно нагнетать обстановку, искажать факты и вводить население в заблуждение.

Ранее ЕГЭ назвали показателем качества дистанционного обучения.