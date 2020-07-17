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    17 июля 2020, 16:02

    Рособрнадзор ответил на жалобы на слишком сложные задания ЕГЭ по химии

    Ксения Басырова

    Рособрнадзор не признает задания ЕГЭ по химии слишком сложными. Представители ведомства уверяют, что экзамен соответствовал школьной программе.

    «Экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года», — рассказали ТАСС сотрудники Рособрнадзора.

    Школьники, которые планировали сдавать химию в этом году, могли заранее посмотреть документы по экзамену на сайте Федерального института педагогических измерений. В документах содержится вся информация по структуре содержанию заданий ЕГЭ.

    Ранее на сайте Change.org появилось несколько петиций с требованием не засчитывать результаты ЕГЭ по химии этого года, так как родители, учителя и сами школьники уверены — задания были слишком сложными. Автор одного из обращений — химик-технолог Сергей Арутюнян отметил, что задания экзамена подходят скорее для профессиональных химиков, чем для школьников, передает его слова URA.RU.

    Однако сотрудники Рособрнадзора утверждают, что говорить о сложности вообще пока рано, нужно дождаться результатов экзамена. Также в ведомстве отметили, что в общем доступе были опубликованы варианты досрочного несостоявшегося ЕГЭ 2020 года. С ними могли ознакомиться и школьники, и учителя.

    Ранее сообщалось, что 234 подмосковных выпускника получили максимальные баллы за экзамен. Лучше всего школьники Московской области сдали литературу.