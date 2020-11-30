Рособранадзор рассказал, сколько предметов школьники смогут выбирать для ЕГЭ

Количество предметов для сдачи ЕГЭ ограничивать не планируют. Школьники могут выбрать любое число предметов для экзамена.

«В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору», — заявили представители пресс-службы Рособрнадзора. Их слова приводит ТАСС.

При этом число предметов для сдачи ОГЭ в девятом классе могут сократить до трех. С таким предложением 27 ноября выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Два предмета останутся обязательными, а третий — по выбору.

Такие меры нужны для профилактики распространения коронавируса, считают представители Рособрнадзора. Совсем отменять экзамены не нужно.

Переносить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году также не планируют. При этом еще в сентябре 2020 года родители выпускников обратились в Роспотребнадзор с просьбой совсем отменить экзамены в следующем году. В ведомстве заверили, что обсуждали этот вопрос с представителями Рособрнадзора, однако пока решение по отмене или переносу экзаменов не принималось. Идет плановая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.