Рособранадзор рассказал, сколько предметов школьники смогут выбирать для ЕГЭ
«В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору», — заявили представители пресс-службы Рособрнадзора. Их слова приводит ТАСС.
При этом число предметов для сдачи ОГЭ в девятом классе могут сократить до трех. С таким предложением 27 ноября выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Два предмета останутся обязательными, а третий — по выбору.
Такие меры нужны для профилактики распространения коронавируса, считают представители Рособрнадзора. Совсем отменять экзамены не нужно.
Переносить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году также не планируют. При этом еще в сентябре 2020 года родители выпускников обратились в Роспотребнадзор с просьбой совсем отменить экзамены в следующем году. В ведомстве заверили, что обсуждали этот вопрос с представителями Рособрнадзора, однако пока решение по отмене или переносу экзаменов не принималось. Идет плановая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.