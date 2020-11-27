Число предметов на ОГЭ могут сократить до трех
По данным RT, эту тему подняли на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. Сейчас этот вопрос решается совместно с Рособрнадзором.
«Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех — два обязательных и один по выбору», — заявил он.
В 2021 году не планируется перенос сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). В сентябре с просьбой отменить обязательную для всех сдачу экзаменов в Роспотребнадзор обращались родители выпускников. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Мы этот вопрос обсуждали и с Рособрнадзором, и с Роспотребнадзором, поэтому в плановом режиме идет подготовка, опубликованы демонстрационные экзамены», — рассказал он.
Он добавил, что на декабрь запланирована большая программа поддержки тех, кому предстоит сдавать экзамен. С ними будут подробно разобраны все задания.