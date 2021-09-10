Результаты ЕГЭ в 2021 году по естественно-научным предметам стли хуже из-за пандемии

Пандемия коронавируса повлияла на «те задания, которые несут в себе практикоориентированность». Рособрнадзор сообщил о снижении в 2021 году результатов ЕГЭ по естественно-научным предметам.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Ковид все-таки повлиял на те задания, которые несут в себе практикоориентированность, <…> где присутствуют лабораторные занятия, именно эти задания показали спад», — цитирует его ТАСС.

Музаев добавил, что спад коснулся результатов экзаменов по физике и химии.

В целом пандемии практически не повлияла на результаты ЕГЭ. Она сказалась на выполнении практических заданий, ведь школьники не могли дома выполнять лабораторные работы.

«COVID на результаты ЕГЭ практически не повлиял. Если брать прошлый год, все боялись, что обрушатся результаты, единственный, кто говорил, что они могут быть лучше, — это был я. Почему? Потому что последние два месяца выпускник остался дома и готовился к тем предметам, которые он выбрал», — подчеркнул Музаев.

В августе глава Рособрнадзора сообщил об изменениях, которые появятся в ЕГЭ в 2022 году. Изменять программу будут поэтапно в течение трех лет.