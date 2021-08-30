Больше практики: эксперты рассказали, как изменится ЕГЭ в ближайшие годы

В программы единого госэкзамена в 2022 году будут внесены изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Как сообщили «Известия», об этом на Всероссийском родительском собрании рассказал руководитель Роспотребнадзора Анзор Музаев.

Изменять программу ЕГЭ будут поэтапно в течение трех лет. Сами знания, которых ждут от выпускников, останутся теми же. Однако акцент при проведении ЕГЭ сделают на умении аргументировать свою позицию.

В экзамене по математике станет меньше задач с предложенными вариантами ответа. Из ЕГЭ по русскому языку уберут тесты, начнут проверять логичность и связность текстов. Экзамен по литературе расширится по материалу, туда добавят в том числе больше произведений зарубежных авторов. По иностранным языкам будут делать акцент на том, умеет ли выпускник использовать их на практике.

Учителя предлагают отказаться от того, что сдавать ЕГЭ детям нужно не в своей школе, а в других учебных заведениях. Педагоги считают, что школьникам и так приходится пережить стресс, и нужно его минимизировать.