Важное 29 февраля 2024, 13:32 Путин предложил внести изменения в систему ЕГЭ Путин предложил дать право выпускникам школ на пересдачу ЕГЭ РИА «Новости»

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Система единого государственного экзамена (ЕГЭ) до сих пор вызывает споры среди россиян, а это означает, что в нее необходимо внести изменения, чтобы усовершенствовать. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что необходимо разобраться с ситуацией, когда пройденная выпускниками программа в школе отличается от вопросов, которые они получают во время экзамена.

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«Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно — по выбору самого ученика предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, и сделать это до конца приемной кампании в вуз. Чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин выступает с обращением к Федеральному Собранию в Гостином Дворе. «360» ведет прямую трансляцию, где можно ознакомиться с основными тезисами главы государства.