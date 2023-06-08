Власть 08 июня 2023, 11:32 Путин раскритиковал навязывание другими странами шаблонов в образовании Путин: РФ считает недопустимыми попытки навязать извне шаблоны в образовании и воспитании РИА «Новости»

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Россия сочла недопустимым навязывание извне чужих шаблонов в образовании и воспитании. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам первого международного форума министров образования «Формируя будущее».

«Считаю недопустимым, когда суверенному государству <…> навязывают <…> чужие шаблоны в сфере образования и воспитания», — сказал Путин.

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По его словам, Россия поддерживает права народов на сохранение самобытности и традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, педагоги страны готовы делиться достижениями, участвовать в обмене идеями.

Российский лидер отметил, что на форуме предложат новые совместные проекты для развития сферы образования. Президент пожелал участникам мероприятия плодотворной работы.

В конце апреля Путин назвал суверенную систему образования будущим России.