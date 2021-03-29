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    29 марта 2021, 17:52

    Психолог перечислил способы уменьшить стресс ребенка перед экзаменами

    Полина Петрова

    Клинический психолог, педагог Александра Кондрахина перечислила способы уменьшить стресс ребенка перед школьными экзаменами, рассказало РИА ФАН.

    Психолог перечислил способы уменьшить стресс ребенка перед экзаменами

    Она посоветовала родителям не нагнетать обстановку и успокоиться самим. Готовить ребенка к экзаменам лучше заранее. Важно говорить ученику фразы вроде «Я верю в тебя» и «Ты справишься». Кроме этого, нужно следить за режимом дня своего чада. Примерно раз в неделю можно обсуждать со школьником уровень его подготовки и отвечать на интересующие его вопросы.

    Еще необходимо обсудить с ребенком, для чего он проделывает работу, какова его цель. Лучше сократить время на просмотр игры в компьютере и времяпровождение в социальных сетях.

    Ранее психолог Евгений Кульгавчук дал советы родителям, как говорить с ребенком о сексе. Он объяснил, что можно выделить три возрастные группы детей: с семи до 10 лет, с 11 до 13 и с 14 до 17. Это разделение условное, так как все развиваются по-разному и кто-то интересуется противоположным полом уже в 12 лет, а кто-то и в 18 еще нет.