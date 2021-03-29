Психолог перечислил способы уменьшить стресс ребенка перед экзаменами

Клинический психолог, педагог Александра Кондрахина перечислила способы уменьшить стресс ребенка перед школьными экзаменами, рассказало РИА ФАН.

Она посоветовала родителям не нагнетать обстановку и успокоиться самим. Готовить ребенка к экзаменам лучше заранее. Важно говорить ученику фразы вроде «Я верю в тебя» и «Ты справишься». Кроме этого, нужно следить за режимом дня своего чада. Примерно раз в неделю можно обсуждать со школьником уровень его подготовки и отвечать на интересующие его вопросы.

Еще необходимо обсудить с ребенком, для чего он проделывает работу, какова его цель. Лучше сократить время на просмотр игры в компьютере и времяпровождение в социальных сетях.

Ранее психолог Евгений Кульгавчук дал советы родителям, как говорить с ребенком о сексе. Он объяснил, что можно выделить три возрастные группы детей: с семи до 10 лет, с 11 до 13 и с 14 до 17. Это разделение условное, так как все развиваются по-разному и кто-то интересуется противоположным полом уже в 12 лет, а кто-то и в 18 еще нет.