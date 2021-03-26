Психолог дал совет, как рассказать ребенку о сексе

Психолог Евгений Кульгавчук дал советы родителям, как говорить с ребенком о сексе. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он объяснил, что можно выделить три возрастные группы детей: с семи до 10 лет, с 11 до 13 и с 14 до 17. Это разделение условное, так как все развиваются по-разному и кто-то интересуется противоположным полом уже в 12 лет, а кто-то и в 18 еще нет.

«Конечно, пятилетнему ребенку не нужно расписывать всю анатомию в медицинском ключе, но детям среднего школьного возраста вполне можно рассказывать в общих чертах о названиях, не вдаваясь в подробности», — рассказал Кульгавчук.

Он отметил, что нужно выстраивать дружеские отношения с детьми и ни в коем случае не смеяться над попытками общения с противоположным полом.