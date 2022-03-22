Проверочные работы в школах перенесли на осень из-за коронавируса

Всероссийские проверочные работы в школах решили перенести с весны на осень. Такое решение Рособрнадзор объяснил рисками распространения коронавируса, передало РИА «Новости».

Перенос проверочных работ на осень 2022 года согласовали с правительством. Новые даты: с 19 сентября по 24 октября. А новое расписание составят до 5 сентября.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев объяснил, что в проверочных работах принимает участие большое количество и школьников, и педагогов. И во избежание всплеска коронавирусной инфекции, особенно среди детей, они решили перенести мероприятие. Но те школы, которые уже провели у себя ВПР, не будут писать их заново. Просто нужно будет корректно занести их результаты в систему, отметил Музаев.

Проверочные работы, которые планировали провести в компьютерной форме, тоже переносятся на осень.

По данным Рособрнадзора, в этом году ВПР напишут около семи миллионов учеников из 38 тысяч школ. Для каждого учреждения варианты работ формируются индивидуально.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что досрочную сдачу ЕГЭ в 2022 году переносить не будут.