Рособрнадзор исключил перенос досрочной сдачи ЕГЭ

Досрочный период сдачи Единого государственного экзамена пройдет в установленные сроки — с 21 марта по 13 апреля. Переносить на другие дни в связи с эпидемической обстановкой его не будут. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В ведомстве отрицательно ответили на вопрос о возможной переносе даты досрочной сдачи ЕГЭ.

«Не планируем», — заявили в пресс-службе.

Прием заявлений на сдачу Единого государственного экзамена завершился 1 февраля. Всего в этом году проверку знаний пройдут более 737 тысяч человек, из которых 649 тысяч — это выпускники школ 2022 года.

Самыми массовыми экзаменами оказались русский язык и математика. Проверка знаний по этим предметам обязательна для получения аттестата о среднем общем образовании.

Среди предметов по выбору самыми популярными экзаменами стали информатика и информационные компьютерные технологии. Заявку на сдачу подали почти 129 тысяч человек. Третьим экзаменом по популярности стала история. Проверить свои знания готовы 95 тысяч человек.

Среди иностранных языков самым популярным остается английский, его готовы сдать 109 тысяч участников предстоящих экзаменов. На втором месте оказался немецкий язык и 1616 человек. Самым непопулярным иностранным языком стал испанский. На него прислали заявки всего 341 человек.

В 2022 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный — с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября.