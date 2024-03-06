Образование 06 марта 2024, 14:58 Провалившим ЕГЭ выпускникам в 2024 году разрешат пересдать один предмет Рособрнадзор: с июня выпускникам разрешат пересдавать ЕГЭ по одному предмету РИА «Новости»

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Выпускникам школ с 2024 года разрешат пересдавать ЕГЭ по одному предмету в тот же учебный год. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил журналистам, что первый результат аннулируют независимо от количества набранных баллов. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и расписание. <…> Эта работа в ближайший месяц-два будет проведена, но точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится», — сказал он.

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Анзор Музаев объяснил, что несогласные с полученными баллами ЕГЭ школьники смогут подать заявление на пересдачу одного предмета до завершения текущей приемной кампании в вузах. Первый результат, по его словам, аннулируют, даже если он окажется выше второго.

Изменить порядок сдачи ЕГЭ поручил президент России Владимир Путин. Он призвал дать выпускникам второй шанс.