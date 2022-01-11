Проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за 10 лет

В России впервые за 10 лет снизился средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата или специалитета очной формы. Это показатель ставил 70,3 балла, что на 0,5 меньше, чем раньше. Об этом сообщили в ежегодном мониторинге качества приема в российские вузы за 2021 год, который был подготовлен НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. С содержанием документа ознакомился РБК.

Как отмечают авторы мониторинга, в 2021 году впервые за годы наблюдений остановился рост качества приема в вузы. За период с 2015 по 2020 средний проходной бал ЕГЭ вырос с 66,1 до 70,8. А вот в 2021 году он составил 70,3. В регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, также прослеживается снижение с 67,5 до 66,9 балла. Авторы объяснили такое положение дел тем, что в прошлом году региональным вузам было выделено больше бюджетных мест, в связи с чем могли поступить те, кто раньше не прошел бы по конкурсу баллов.

В случае с платным приемом средний балл вырос по сравнению с 2020 годом. По стране в целом он увеличился на 0,4 балла, а в регионах, без учета Москвы и Санкт-Петербурга, на 0,3 балла.

Число бюджетных мест в 2021 году выросло в государственных вузах на 22,2 тысячи, а также на 3,7 тысячи в их филиалах.

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