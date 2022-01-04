Онищенко допустил проведение ЕГЭ в 2022 году в обычном формате

В 2022 году ЕГЭ у выпускников должен состояться в обычном формате, для этого есть все основания, заявил заслуженный врач России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Его слова привел ТАСС.

«Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально и экзамены принимать нормально», — отметил Онищенко.

Ограничения из-за пандемии коронавируса, как отметил заслуженный врач России, могут сказаться на качестве образования учеников.

При этом Онищенко допустил, что при соблюдении антиковидных мер и вакцинации населения пандемия к маю 2022 года может закончиться или стать управляемой. Поэтому, по его словам, проведению экзаменов она не помешает.

В этом году школьники будут сдавать ЕГЭ, как планируется, с 21 марта по 2 июля. С 26 мая по 2 июля пройдет основной период сдачи экзаменов, включая резервные дни.

В декабре лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением отменить ЕГЭ на Дальнем Востоке. По мнению политика, это простимулирует приток студентов в регион. Жириновский также отметил, что на Дальнем Востоке необходимо строить больше высших учебных заведений.