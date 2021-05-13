Российским студентам дадут возможность менять профиль своего обучения

Российские студенты смогут менять профиль своего обучения или получить сразу несколько схожих квалификаций. Законопроект, позволяющий это сделать, одобрили в Госдуме во втором чтении.

Новые возможности у студентов могут появиться уже в сентябре этого года. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Университеты выступили за поправки, однако предположили, что потребуется дополнительное финансирование.

«Это позволит построить более гибкую образовательную траекторию, открывает больше возможностей для получения студентами новых компетенций и дополнительных квалификаций одновременно с освоением основной образовательной программы», — заявили изданию в пресс-службе МГУ.

Экспертов насторожили нововведения, которые, по их мнению, могут привести к размытию образовательных программ в вузах.

«Не исключено, что образовательные программы „размоются“. Ведь если количество часов не увеличится, то как туда внедрить второй профстандарт? И выйдет, что студент не будет специалистом ни в одной специальности», — отметил ректор МИФИ Михаил Стриханов.

Поправки также предполагают убрать из закона «Об образовании» порядок разработки образовательных программ, содержащих государственную тайну и программ в области информационной безопасности. Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака предположил, что их отдадут силовым структурам, что, по его мнению, приведет к ослаблению и неконкурентоспособности программ.