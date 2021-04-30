Первокурсников захотели освободить от оплаты общежития

Первокурсников, которые поступят в вузы летом 2021 года, нужно освободить от оплаты общежития. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Иван Сухарев и написал письмо на имя главы Министерства образования и науки Валерия Фалькова, сообщил RT.

Уже больше года длится пандемия, из-за которой в некоторых семьях сократились доходы, в том числе по причине утраты работы. Кроме того, сильнее других пострадали торговля и ресторанный бизнес. А это те отрасли, в которых традиционно многие студенты находят себе подработку.

Однако данные обстоятельства не должны препятствовать молодым людям, которые хотят учиться в вузе, считает парламентарий. Поэтому задача государства и общества — поддержать будущих студентов. Особенно это важно для иногородних учащихся, которые тратят дополнительные средства на проживание.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения молодых людей, которые летом 2021 года поступят в высшие учебные заведения, от оплаты проживания в университетских общежитиях на весь период первого курса обучения», — говорится в тексте обращения.

Ранее аналитики изучили апрельские вакансии и выяснили, где студентов ждут самые высокие зарплаты. Среди них хостес, официант, мастер по ремонту компьютеров, медсестра, менеджер по продажам и упаковщик пончиков.