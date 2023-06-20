Образование 20 июня 2023, 17:43 Приемная кампания стартовала в московских колледжах Заммэра Москвы Анастасия Ракова объявила о начале приемной кампании в столичных колледжах Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Приемная кампания стартовала в колледжах столицы 20 июня, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Город предлагает московским абитуриентам около 24 тысяч бюджетных мест для получения востребованных рабочих профессий. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

По ее словам, власти увеличили контрольные цифры приема в колледжи на 20%.

Реклама

Абитуриенты могут подать заявление до 15 августа на портале mos.ru или в приемной комиссии колледжей. Выпускникам предлагается более 150 направлений, среди которых технология машиностроения, мастер общестроительных работ, монтаж, производство и обслуживание авиационной техники, ремонт электронных приборов и многое другое.

При записи можно выбрать до пяти образовательных программ в разных колледжах. Некоторые специальности предусматривают дополнительные испытания.

Полный список документов для подачи заявления и подробные условия поступления в столичные колледжи можно посмотреть по ссылке.

Ранее школьникам рассказали о развлекательной программе на Московском выпускном в Парке Горького.