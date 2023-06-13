Общество 13 июня 2023, 11:15 Школьникам рассказали о развлекательной программе на Московском выпускном в парке Горького Заммэра Москвы Ракова: более 60 артистов выступят на городском выпускном в парке Горького Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский выпускной с масштабной развлекательной программой пройдет в парке Горького 24 июня, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Наши выпускники — это будущее Москвы и России, и мы верим, что они будут первыми во всем. Главные темы праздника подчеркнут, что они наследники великих россиян и впереди их ждет множество открытий. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Мероприятие начнется в 20:00 и продлится до 06:00 следующего дня. На празднике выступят более 60 артистов, которых дети выбрали на открытом голосовании. Среди них — Артур Пирожков, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Shaman, группа «Дискотека Авария», Глюк’оZa и Мот.

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Ключевыми темами праздника стали «Первые» и «Наставники». Участникам расскажут истории великих первооткрывателей, внесших вклад в развитие цивилизации.

По традиции, выпускники будут проходить в парк по красной ковровой дорожке под музыку известных диджеев. Для них подготовят цирковое шоу на Пионерском пруду, состязания на спортивной и киберспортивной площадках, арт-пространство и многое другое.

Вход на мероприятие будет возможен только по индивидуальным браслетам с QR-кодом, сделанным специально для выпускников и сопровождающих. На празднике будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охранные предприятия и бригады скорой и экстренной медицинской помощи.