Поступление в московские вузы хотят перевести в онлайн-формат

Летняя сессия в московских вузах, скорее всего, пройдет в онлайн-формате. На удаленку могут перевести и вступительные экзамены. Правила приема во время пандемии Минобрнауки утвердило еще в 2020 году.

Ведомство на фоне заболеваемости рекомендовало с 15 по 19 июня перевести образовательные процессы в столице в дистанционный формат, напомнила «Парламентская газета». Окончательное решение, как вести учебный процесс, экзамены и промежуточные аттестации, остается за руководителями организаций.

При невозможности перевести все экзамены в онлайн вузы будут обязаны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

По утвержденным в 2020 году правилам абитуриенты могли подать документы на поступление четырьмя способами: через сайт вуза электронно, при помощи сервиса «Поступление в вуз онлайн», по почте или лично.

Суперсервис позволял подать заявления в 54 высших учебных заведения. В этом году его расширят — поступающим дадут выбирать минимум из 135 вузов.

«Дистанционное обучение достаточно проработано, и все больше и больше вузов готовы к такому формату работы», — подчеркнула глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.

Применение онлайн-испытаний как временной формы сенатор назвала необходимостью.

Предпринятые меры и вакцинация, выразили надежду в Совфеде, помогут преодолеть рост заболеваемости COVID-19 в городе. Дополнительные вступительные экзамены тогда можно будет провести очно.