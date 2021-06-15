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    15 июня 2021, 15:53

    «Шанс на сохранение жизни». Минздрав призвал диабетиков сделать прививку от коронавируса

    Анастасия Калинина

    Для больных сахарным диабетом вакцинация от коронавируса — шанс на сохранение жизни. Главный внештатный специалист, эндокринолог Минздрава России, академик РАН Иван Дедов призвал пациентов сделать прививку.

    «Шанс на сохранение жизни». Минздрав призвал диабетиков сделать прививку от коронавируса

    Он отметил, что инфекция уже унесла миллионы жизней во всем мире. И когда в России была разработана первая вакцина против коронавируса «Спутник V», мир с облегчением вздохнул. Потому что появилась реальная надежда защититься от невидимого смертельного врага.

    «Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. Ковид бьет по тем же сосудам, получается двойной удар. Отсюда и высокий риск смертности! Сахарный диабет — это прямое показание к вакцинации», — призвал эндокринолог.

    Ученый добавил, что иммунитет к инфекции вырабатывается в процессе заболевания ковидом или приобретается благодаря вакцинации. Он призвал специалистов-эндокринологов в регионах максимально оперативно провести вакцинацию больных диабетом. Потому что для них это «шанс на сохранение жизни».

    «Прошу вас оставить предрассудки! Еще и еще раз посоветуйтесь с членами своей семьи, с врачами. Поговорите с переболевшими и уже получившими прививку. И приходите в пункты вакцинации», — сказал Дедов.

    Он напомнил, что сама процедура займет всего несколько минут. При этом добавил, что все понимают, какие последствия ждут тех, кто останется без защиты от нового вируса.