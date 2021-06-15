«Шанс на сохранение жизни». Минздрав призвал диабетиков сделать прививку от коронавируса

Для больных сахарным диабетом вакцинация от коронавируса — шанс на сохранение жизни. Главный внештатный специалист, эндокринолог Минздрава России, академик РАН Иван Дедов призвал пациентов сделать прививку.

Он отметил, что инфекция уже унесла миллионы жизней во всем мире. И когда в России была разработана первая вакцина против коронавируса «Спутник V», мир с облегчением вздохнул. Потому что появилась реальная надежда защититься от невидимого смертельного врага.

«Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. Ковид бьет по тем же сосудам, получается двойной удар. Отсюда и высокий риск смертности! Сахарный диабет — это прямое показание к вакцинации», — призвал эндокринолог.

Ученый добавил, что иммунитет к инфекции вырабатывается в процессе заболевания ковидом или приобретается благодаря вакцинации. Он призвал специалистов-эндокринологов в регионах максимально оперативно провести вакцинацию больных диабетом. Потому что для них это «шанс на сохранение жизни».

«Прошу вас оставить предрассудки! Еще и еще раз посоветуйтесь с членами своей семьи, с врачами. Поговорите с переболевшими и уже получившими прививку. И приходите в пункты вакцинации», — сказал Дедов.

Он напомнил, что сама процедура займет всего несколько минут. При этом добавил, что все понимают, какие последствия ждут тех, кто останется без защиты от нового вируса.