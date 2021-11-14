Помощник президента Фурсенко раскрыл плюсы ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) перестал быть угадайкой, а главный его плюс заключается в объективности. Об этом заявил помощник президента России Андрей Фурсенко.

«ЕГЭ — это не способ выявить единственного талантливого человека, это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше. <…> Сегодня это совсем не угадайка», — процитировало Фурсенко РИА «Новости».

Помощник президента добавил, что экзамен является обычной письменной работой. При этом ЕГЭ имеет как плюсы, так и минусы. Фурсенко отметил, что этот экзамен не является самым сложным. В качестве примера он привел свое поколение, которому пришлось сдавать несколько экзаменов в школе, а затем еще проходить испытания при поступлении в вуз.

«И каждый из них был субъективен, хотя бы в том плане, что не понравился ты экзаменатору — и он может тебя завалить», — пояснил Фурсенко участникам конкурса «Большая перемена».

Ранее Рособрнадзор сообщил о планах вернуть проведение ЕГЭ к доковидному формату в 2022 году. График проведения экзаменов и их точное количество должны утвердить к 1 декабря.