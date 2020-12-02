Почему могут не разрешить сдавать на права: 6 причин от МВД

Из документа следует, что будущего водителя не допустят к экзамену при несоответствии возраста или по медицинским показаниям, а также в случае лишения водительского удостоверения или неоплаты государственной пошлины.

Кроме того, неправильное составление документов или наличие в них признаков подделки тоже являются причиной для отказа. И последнее основание — отсутствие лицензии у автошколы, в которой кандидат проходил обучение.

Также стало известно, что МВД прописало в документе допуск к сдаче экзамена на водительские права с 16 лет. Однако для получения услуги несовершеннолетний заявитель должен предоставить письменное согласие своего законного представителя. По предварительным данным, новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.