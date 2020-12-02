02 декабря 2020, 09:22
Почему могут не разрешить сдавать на права: 6 причин от МВД
МВД добавило в проект нового административного регламента шесть оснований, по которым кандидата не допустят до сдачи экзамена на получение водительских прав. Информация об этом появилась на официальном портале нормативных правовых актов.
Из документа следует, что будущего водителя не допустят к экзамену при несоответствии возраста или по медицинским показаниям, а также в случае лишения водительского удостоверения или неоплаты государственной пошлины.
Кроме того, неправильное составление документов или наличие в них признаков подделки тоже являются причиной для отказа. И последнее основание — отсутствие лицензии у автошколы, в которой кандидат проходил обучение.
Также стало известно, что МВД прописало в документе допуск к сдаче экзамена на водительские права с 16 лет. Однако для получения услуги несовершеннолетний заявитель должен предоставить письменное согласие своего законного представителя. По предварительным данным, новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.