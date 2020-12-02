Россиянам разрешат сдавать на водительские права с 16 лет

В проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортом МВД прописало допуск к сдаче экзамена с 16-ти лет. По предварительным данным, регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Чтобы получить документ, заявитель должен находиться в возрасте от 16 до 18 лет, сообщает ТАСС.

«Для получения госуслуги заявители представляют: письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством РФ», — говорится в проекте документа.

Кроме того, в новом регламенте прописали шесть оснований, при которых человека к экзаменам не смогут допустить. Это может произойти, если кандидат не соответствует требованиям, если его лишали водительских прав, а также если документы составлены неправильно или они подделаны. Сдать на права не получится, если не оплачена госпошлина и автошкола, где было пройдено обучение, не имеет лицензии.

Также стало известно, что МВД не будет увеличивать количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права, уточняет РИА ФАН. Вопросы будут разбиты на четыре группы и в каждой по пять вопросов. Будущие водители должны решить вопросы за 20 минут. Но в случае допущения двух ошибок, будет предложено ответить на дополнительные 10 вопросов за 10 минут.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал RT, что изменение теоретической части экзамена с учетом анализа аварийности и конкретных фактов ДТП будет очень полезным.