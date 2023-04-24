24 апреля 2023, 11:29
Победители конкурса «Учитель года России» получат по миллиону рублей
Премьер-министр Мишустин: победители конкурса «Учитель года России» получат 1 млн рублей
Правительство утвердило единовременное денежное поощрение для участников профессиональных конкурсов среди работников образования. Победитель конкурса «Учитель года России» получит один миллион рублей, призеры — по 500 тысяч. Об этом объявил на оперативном совещании в кабмине премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил, что всероссийские профессиональные конкурсы среди учителей, воспитателей, директоров образовательных учреждений и мастеров проводят регулярно. С 2023 года победители начнут получать единовременную денежную выплату.
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Победителя конкурса «Учитель года России» наградят миллионом рублей, призеров — 500 тысячами. Лучшим по итогам других подобных конкурсов Минпросвещения выделят по 200 тысяч рублей.
«Это поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов и привлечь в профессию больше одаренной молодежи», — сказал премьер-министр.
В апреле в Подмосковье завершился второй тур областного конкурса «Учитель года». Педагоги из Пущина, Пушкина, Сергиева Посада, Подольска и Чехова прошли в третий тур. Победителя наградят 500 тысячами рублей, а лауреаты получат по 100 тысяч.
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