Победителей олимпиады «Технокубок» объявили в Москве

МФТИ, МГТУ имени Баумана и VK подвели итоги олимпиады по программированию для школьников «Технокубок». В этом году в финале соревновались 838 человек из 4289, принимавших участие в отборочных раундах. Финал прошел в гибридном формате — онлайн и очно на 23 площадках.

«Благодаря проектам VK Образования школьники могут выбрать свой путь в IT. В этом году вместе с МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана мы уже в седьмой раз проводили олимпиаду „Технокубок“, в котором традиционно принимают участие талантливые и целеустремленные ребята со всей страны. Всем школьникам, которые мечтают связать будущее со сферой IT, мы советуем участвовать в олимпиадах и чемпионатах. Это отличная возможность попробовать свои силы и заявить о себе», — отметила директор по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Победителями олимпиады «Технокубок» стали 52 школьника, призерами — еще 102 человека. Первое место занял Всеволод Нагибин из МАОУ ОЦ «Горностай» в Новосибирске, второе место досталось Илье Кондакову из школы № 179 в Москве. Федор Ромашов из Специализированного учебно-научного центра МГУ (СУНЦ им. А. Н. Колмогорова) занял третье место.

Победители и призеры олимпиады смогут поступить на профильные кафедры в один из ведущих российских вузов без экзаменов или получить 100 баллов за ЕГЭ по информатике. Также они смогут воспользоваться привилегиями при поступлении на образовательные программы VK.

«Профессионалы в этой области сегодня крайне востребованы в экономике, а обучение по профильному направлению практически служит гарантированным социальным лифтом. Замечательную олимпиаду „Технокубок“ мы спроектировали и запустили совместно с одной из ключевых компаний VK, чья экспертиза подтверждает актуальность заданий современным подходам в разработке ПО», — сказал Алексей Малеев.

В рамках финала прошла церемония закрытия олимпиады. На ней выступили директор по связям с вузами VK Сергей Марданов, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Михаил Прибочий, гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов, директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев и другие.