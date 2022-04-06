Поиск талантов. Фестиваль педагогических идей прошел в Солнечногорске

Фестиваль педагогических идей уже традиционно состоялся в Солнечногорске. Его в городском округе проводят с 2013-го. Каждый раз — новая тема. В этом году обсуждение посвятили одаренным детям. Участниками стали более 300 человек.

Учителя обменялись опытом и выступили с мастер-классами. Например, у Елены Кытмановой из школы № 4 стаж работы — 15 лет. Она педагог в третьем поколении, преподает русский язык и литературу.

Основная задача педагога — не только видеть одаренного ребенка, но и дать возможность другим детям понять и почувствовать, что он может так же Елена Кытманова.

Директор Учебно-методического центра в Солнечногорске Наталья Клюева рассказала, что ученики показали высокие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников.

«Заключительный этап в этом году у нас просто великолепен. Так, например, еще два года назад у нас просто не было даже участников заключительного этапа — детки не отбирались. В прошлом году было двое участников, а в этом их шестеро. Уже на данный момент двое призеров», — поделилась она.

В следующем организаторы планируют расширить аудиторию фестиваля и выйти на региональный уровень.