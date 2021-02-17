Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в феврале в 30 подмосковных округах

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в Подмосковье. В феврале она пройдет в 30 округах, затем продолжится в марте и апреле. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Подмосковные выпускники и их родители ежегодно участвуют в акции. Вот и в этом году все желающие смогут пройти через процедуры единого госэкзамена: заполнить бланки, написать экзаменационные работы. Родители смогут лично увидеть, как осуществляется контроль входа в пункт проведения экзамена, как распечатываются, а также сканируются экзаменационные работы», — отметила Ирина Каклюгина.

Акция — прекрасный помощник выпускникам и их родителями в снятии лишнего напряжения, связанного с подготовкой к ЕГЭ. Тем более что в самих испытаниях нет ничего страшного, стоит только подготовиться, потренироваться — и все пройдет успешно Ирина Каклюгина министр образования Московской области.

К участию в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приглашаются также руководители ведомств и представители администрации.

Организатором акции традиционно выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.