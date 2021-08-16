Первоклашки Краснодара заняли классы от «А» до «Ы»

В Краснодаре в школу № 94, расположенную на улице Тепличная, набрали 840 первоклашек в 33 класса. Поэтому маркировать первые классы пришлось всеми буквами русского алфавита. Вплоть до буквы «ы».

Как сообщил Telegram-канал «Подъем», из-за густонаселенности района в школу ходят четыре тысячи ребятишек. При этом школа рассчитана на 1100 мест. Им приходится учиться в несколько смен.

Знаменита школа не только перегруженностью, но и отвратительным качеством дороги, которая к ней ведет.

Ранее Подмосковье подало заявку на участие в президентской программе капремонта школ. Она рассчитана на пять лет, поэтому в списке перечислено 300 учебных заведений. По губернаторской программе ежегодно обновляется свыше 30 школ и детских садов.