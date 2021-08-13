Подмосковье подало заявку на участие в президентской программе капремонта школ

Московская область подала заявку на участие в президентской программе капремонта школ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр социального развития МО Ирина Каклюгина.

«Подмосковье планирует войти в президентскую программу по проведению капитального ремонта школ. Заявка на участие уже отправлена. Программа рассчитана на пять лет, поэтому мы заявили более 300 школ региона», — рассказала она.

Ежегодно по губернаторской программе обновляется более 30 школ и детских садов, поэтому президентская программа позволит удвоить темпы капремонта. Каклюгина напомнила, что запуск федеральной программы капитального ремонта был объявлен президентом России Владимиром Путиным в июне этого года.

«Президентская программа капремонта школ — это важный и нужный социальный проект. В свою очередь мы делаем все, чтобы наши дети учились в светлых классах и на самом современном оборудовании», — уточнила Каклюгина.

Министр ранее рассказала, что готовность всех школ и детских садов к новому учебному году проверят в Подмосковье до 20 августа. Приемку уже полностью прошли почти 80% учреждений.