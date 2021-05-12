Педагог рассказал, можно ли сдать ЕГЭ без подготовки с репетитором

Президент Академии творческой педагогики, доктор педагогических наук, профессор Яков Туровский рассказал, может ли ученик сдать ЕГЭ без подготовки с репетитором, написал сайт Pravda.Ru.

Отмечается, что зачастую родители нанимают старшекласснику специалистов, которые готовят его к экзамену. Такая возможность есть не у каждой семьи. Туровский считает, что без репетитора тоже можно хорошо сдать ЕГЭ, главное — дисциплина и старание.

«Эффективность подготовки к ЕГЭ в первую очередь зависит от самого школьника. Самостоятельно можно подготовиться к любому предмету», — отметил эксперт.

По мнению Туровского, в настоящее время преподаватели не умеют учить, а репетиторы лишь натаскивают детей на выполнение конкретных заданий.

Ранее стало известно, что школьники Подмосковья сдадут ЕГЭ с 31 мая по 17 июля. Единый государственный экзамен в Московской области сдадут почти 40 тысяч выпускников, среди которых 37 тысяч — ребята, окончившие школу в текущем году.

В этом году, как и в предыдущем, ЕГЭ необходим лишь тем выпускникам, кто поступает в высшие учебные заведения, а остальных ждет государственный выпускной экзамен.