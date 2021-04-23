Официальные даты сдачи ЕГЭ назвали в Подмосковье

Школьники Подмосковья сдадут ЕГЭ с 31 мая по 17 июля. Официальные даты назвали в областном Министерстве образования.

Единый государственный экзамен в Московской области сдадут почти 40 тысяч выпускников, среди которых 37 тысяч — ребята, окончившие школу в текущем году.

Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Она уточнила, что сейчас идет активная подготовка к экзаменам.

Даты для сдачи ЕГЭ официально утверждены — экзамены пройдут с 31 мая по 17 июля Ирина Каклюгина.

В этом году, как и в предыдущем, сдавать ЕГЭ необходимо лишь тем выпускникам, кто поступает в высшие учебные заведения, а остальных ждет государственный выпускной экзамен.

Расписание экзаменов:

• 31 мая — география, литература, химия;

• 3 и 4 июня — русский язык;

• 7 июня — профильная математика;

• 11 июня — история и физика;

• 15 июня — обществознание;

• 18 июня — биология и иностранный язык — письменная часть;

• 21 и 22 июня — иностранный язык — устная часть;

• 24 и 25 июня — информатика;

• 28 и 29 июня, 2 июля — резервные дни.

«До экзаменов осталось чуть больше месяца — выпускники на финишной прямой в своей подготовке. <…> Призываю ребят не переживать. Многолетний опыт сдачи ЕГЭ показывает, что сдать экзамен более чем реально. Еще есть время повторить учебный материал и пройти тестовые задания», — рассказала Каклюгина.