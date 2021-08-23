Единую систему учета грантов предложили создать в России

Единую систему учета грантов, полученных на то или иное исследование, предложили создать в России. Инициатива принадлежит Министерству науки и высшего образования.

«Мы себе такую задачу ставим. Хотим поместить на одну карту всех российских исследователей, чтобы понимать, чем они занимаются в разных городах, скажем, по смежной тематике или по одинаковой. С какой эффективностью они это делают, какой это дает результат», — сообщил газете «Известия» глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он добавил, что министерство преследует не фискальную цель. Ведомство намерено с помощью базы сделать условия для исследовательской деятельности более комфортными. Система учета также позволит сделать науку более привлекательной для молодых людей.

По словам Фалькова, министерство планирует консолидировать все средства на науку в рамках разрабатываемой программы научно-технологического развития.

«Мы хотим видеть цепочку от идеи до результата, понимая, где и как финансируются исследования и разработки», — заявил министр.

Он пояснил, что анализ необходим для того, чтобы понять, имеют ли исследования практический результат.