Важное 16 марта 2023, 16:42 Путин призвал совершенствовать систему ЕГЭ Путин: ЕГЭ открывает возможности для детей с периферии, его систему стоит совершенствовать РИА «Новости»

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Нужно совершенствовать систему единого государственного экзамена. У ЕГЭ есть минусы, но он дает множество возможностей для детей с периферии, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде РСПП.

По его словам, полная отмена ЕГЭ не поможет улучшить качество и доступность образования. Путин призвал сделать интересным для детей изучение математики, физики и других инженерных предметов. Систему единого госэкзамена и дальше нужно совершенствовать, заверил президент.

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Глава государства не стал скрывать, что в ЕГЭ есть множество недочетов.

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«У ЕГЭ есть много минусов, я знаю. И многие наши граждане возмущаются над „чудничеством“, которое имеет место в этой системе. Это правда существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии», — подчеркнул Путин.

По его словам, в некоторых регионах России образование развивается не так, как в городах-миллионниках. Для детей из провинции ЕГЭ открывает возможности учиться в ведущих высших школах страны.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин также высказался по поводу отмены единого госэкзамена. Он отметил, что перед возможным отказом от такого вида тестирования нужно «все серьезно взвесить».