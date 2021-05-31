Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в России

Основной период сдачи единых государственных экзаменов стартовал в России. Первые ЕГЭ пройдут 31 мая по географии, литературе и химии. Об этом сообщили на сайте Рособрнадзора.

Когда в Москве была глубокая ночь, первыми к сдаче ЕГЭ приступили самые восточные регионы страны: Камчатка и Чукотка. Следующими сдавать экзамены начали школьники на Сахалине и в Магаданской области, далее эстафету перехватили школьники в Приморье и Хабаровском крае.

Экзамен по русскому языку выпускники будут сдавать 3 и 4 июня. Затем 7 июня пройдет экзамен по профильной математике, 11 июня — истории и физике.

ЕГЭ по обществознанию пройдет 15 июня. Биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам школьники будут сдавать 18 июня. Далее 21 и 22 июня будет проходить сдача ЕГЭ по иностранным языкам в устной форме. А 24 и 25 июня состоится ЕГЭ по информатике и КТ — экзамен в этом году впервые пройдет в компьютерной форме.

В расписании ЕГЭ в этом году также предусмотрены резервные дни с 28 июня по 2 июля. Кроме того, в дополнительный период экзамены проведут 12, 13 и 14 июля, а резервным днем выбрали 17 июля.