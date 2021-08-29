Онищенко рассказал о предложении учителей по изменению правил ЕГЭ

Учителя предложили отказаться от практики, когда выпускников школ для сдачи Единого государственного экзамена отправляют в другие учебные заведения. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что это предложение поставили на обсуждение на заседании Госсовета, посвященного началу учебного года.

«Учителя предложили, чтобы выпускники не в другую школу шли сдавать ЕГЭ, а сдавали в своей школе. Чтобы было меньше стресса у детей. Вот это разумное предложение. Если вы не доверяете учителям, которые здесь, пусть приходят другие. Лучше меняться экзаменаторами, чем школами», — заявил Онищенко.

На этой неделе Рособрнадзор объявил о ряде изменений в Едином государственном экзамене. Отведенное время на выполнение работ по истории и обществознанию сократили с 235 минут до 180.

В экзамене по базовой математике добавили задания на проверку знаний по действиям с геометрическими фигурами, а также по выстраиванию простейших математических моделей.

Проверку знаний по биологии включили задания по прогнозам развития физиологии клеток и организмов. При сдаче итогового экзамена по географии выпускникам дадут два новых задания, в ходе которых они должны продемонстрировать навыки поиска нужной информации.