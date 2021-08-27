Российским школьникам сократили время ЕГЭ по истории и обществознанию почти на час — с 235 до 180 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут», — указано в сообщении.

Помимо этого, ведомство представило ряд изменений в заданиях экзаменационных работ по этому и другим предметам. Например, в ЕГЭ по базовой математике добавлены задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели.

В экзамен по биологии включено задание, проверяющие умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы.

Кроме того, по истории исключено историческое сочинение, но добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей. По географии школьникам будут предложены два новых задания, проверяющие навыки поиска информации.