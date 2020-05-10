Выпускников рассадят зигзагом. Стали известны требования к проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса. Школьников могут рассадить зигзагом.

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» отметил, что школьников будут рассаживать на большее расстояние. Для этого могут использовать зигзагообразную траекторию. Кроме того, всем выпускникам, сдающим ЕГЭ, будут измерять температуру и обрабатывать антисептическими препаратами руки.

«По сути, это ситуация, когда дети сидят — один человек за партой, в зигзагообразной рассадке, чтобы максимально увеличить расстояние между детьми. При этом термометрия, обработка рук, обработка всех помещений, предварительная и более частая, а также обеззараживание воздуха в помещении», — отметил Дмитрий Глушко.

Глушко отметил, что пока решений о переносе ЕГЭ нет, в министерстве ждут 12 мая — тогда станут понятны перспективы на ближайшие две недели.

Представитель министерства прокомментировал идею сделать ЕГЭ обязательным только для поступающих в вузы. По его словам, ЕГЭ в принципе нужен только таким выпускникам.

Глушко также допустил отмену ОГЭ. Но, подчеркнул, замминистра, это возможно только при ухудшении ситуации с распространением коронавируса.

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа, согласно которому ЕГЭ начнется 8 июня. Девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике.