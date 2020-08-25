Одна из школ Краснодара примет сразу 33 первых класса

Первоклассники школы № 71 в Краснодаре пойдут в 33 параллели в новом учебном году. Учебное заведение готов принять такое количество детей, потому что состоит из пяти больших корпусов.

Всего в школы Краснодара отправятся впервые порядка 18,5 тысяч учеников. Всего в городе учатся 160 тысяч детей, сообщает издание Кубань 24 со ссылкой на городской департамент образования.

Еще одна школа-рекордсмен в городе сможет принять 22 параллели первоклассников. Учебное заведение объединяет два больших корпуса на улицах Российской и имени Героя Аверкиева. Администрация школы обещает, что все дети будут учиться в комфортных условиях, не смотря на количество параллелей.

Ранее стало известно, что учебный год в России не будут переносить на 1 октября. С таким предложением обратился депутат Госдумы Василий Власов. Он уверен, что перенос даты старта учебы поможет предотвратить вспышку коронавирусной инфекции. Однако в Минпросвещения отказались от этой идеи и заявили, что все школы будут работать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Так что безопасность школьников будет обеспечена.