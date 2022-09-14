Обучение в российских школах приведут к единому стандарту | 360°

Образование 14 сентября 2022, 15:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Обучение в российских школах приведут к единому стандарту Госдума одобрила закон о единых общеобразовательных программах РИА "Новости"

Читать 360tv в

Учителя российских школ со следующего учебного года начнут работать по единым федеральным общеобразовательным программам. Соответствующий закон в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

В начальных классах обязательными станут федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир».

Реклама

В средней и старшей школе — «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Реклама

Кроме того, будут разработаны федеральная рабочая программа воспитательной работы школьников и календарный план.

Для реализации новых идей в обучении потребуются современные учебники. В порядок их разработки также внесли изменения. Теперь госзаказ на разработку учебников и пособий возьмет на себя Минпросвещения России. Ведомство утвердит и авторский коллектив для составления учебной литературы.

Закон сохраняет право школы на разработку собственных образовательных программ.

Ранее сообщалось, что связанные со спецоперацией на Украине задания включат в ЕГЭ по истории.

0 0 0 0 0 0