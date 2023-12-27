27 декабря 2023, 20:18
Обновленные учебники истории начали поступать в школы
Кравцов: учебник истории с главами о репрессированных народах поступает в школы
Учебник истории с обновленными главами о репрессированных народах уже поступает в российские школы. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, его слова процитировало РИА «Новости».
«К сожалению, определенные неточности были в различных учебниках, особенно в учебниках 1990-х годов. Сегодня неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны», — сообщил глава ведомства.
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Кравцов отметил, что важно сохранить и восстановить историческую память.
Об этом говорил и президент Владимир Путин на прямой линии. Он отметил, что в стране должна быть государственная версия истории. Глава государства отметил, что над этим должны работать научное, педагогическое сообщество и родительская общественность.
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