Образование 14 декабря 2023, 15:22 Путин рассказал о новом учебнике истории Путин: в России должна быть государственная версия истории

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В России необходимо ввести государственную версию истории. Об этом на прямой линии в четверг сообщил президент страны Владимир Путин.

Он отметил, что всего учебников истории в России было порядка 60 различных версий.

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«Во многих учебниках для российской аудитории было все, что угодно. В том числе, где значительно описывали значение второго фронта. Но не говорили о значении битвы под Сталинградом, — сказал президент.

Путин подчеркнул, что России нужна государственная версия истории, которую нужно довести до всех, кто читает учебники.

«Как известно, сегодня ребенок, завтра гражданин. Это чрезвычайно важно. Мне известно, что вопросы возникают и даже критика. Нормальное дело. Пусть научное сообщество и педагогическое вместе с привлечением родительской общественности думают над этим, развивают», — добавил глава государства.

Ранее президент предупредил о трагических последствиях прямой фальсификации истории.